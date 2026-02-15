Китай изменил свое отношение к конфликту на Украине

Китай изменил свою позицию по поводу урегулирования конфликта в Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на западные источники.

© ТАСС/Zuma

Согласно данным агентства, если ранее Китай проявлял обеспокоенность экономическими последствиями конфликта, то теперь его взгляд на ситуацию изменился. Это связано с тем, что внимание Европы сосредоточено на Украине и отвлечено от азиатских вопросов.

Кроме того, как подчеркивает Bloomberg, председатель КНР Си Цзиньпин стал более уверенно поддерживать президента РФ Владимира Путина в вопросах, касающихся Украины. Министр иностранных дел Китая Ван И также подтвердил позицию своей страны, заявив, что Китай не является стороной, непосредственно вовлеченной в украинский кризис, но полностью поддерживает мирный процесс.

Зеленский рассказал, почему Украина не пойдёт на мир

Эти изменения ставят под сомнение усилия западных лидеров по улучшению отношений с Китаем, говорится в публикации.

Причем Китай в рамках украинского конфликта пересекался и с Соединенными Штатами. Так, 13 ноября в ходе встречи президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин заключили сделку по Украине. По данным журналистов, в рамках соглашения Китай будет подталкивать Россию к приостановке украинского конфликта.