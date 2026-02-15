Умер французский композитор Порталь

Французский композитор и мультиинструменталист Мишель Порталь скончался в возрасте 90 лет, сообщили СМИ.

Как пишет Agence France-Presse со ссылкой на агента Порталя, «французский музыкант Мишель Порталь, выдающаяся фигура современного джаза, скончался в возрасте 90 лет», передает РИА «Новости».

Порталь родился в 1935 году в Байонне на юго-западе Франции. Он получил образование в Парижской консерватории, где изучал дирижирование и классический кларнет, благодаря чему стал одним из самых известных представителей французской джазовой сцены.

За свою долгую карьеру Порталь неоднократно становился лауреатом престижных наград в области музыки, включая несколько премий Victoires de la Musique. С 1975 года он также писал музыку для кино и трижды был удостоен премии «Сезар» за работы для фильмов «Возвращение Мартена Герра» (1983), «Всадники бури» (1985) и «Поле чести» (1988).

7 февраля в Санкт-Петербурге скончался известный музыковед и музыкальный критик, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Иосиф Райскин.