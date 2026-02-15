Названа тема переговоров с участием Рубио в Будапеште

Госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Будапеште обсудит урегулирование конфликта на Украине. Об этом в интервью радиостанции Kossuth заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Дипломат отметил, что переговоры будут касаться двух важных тем. Первая из них — это возможность установления мира на Украине в условиях противостояния европейским «ястребам».

«Европейцы постоянно пытаются подорвать усилия, прикладываемые президентом США для мирного соглашения. Венгрия, напротив, стремится к миру», — сказал Сийярто.

Он добавил, что второй темой станут отношения Вашингтона и Будапешта, которые находятся на подъеме после начала второго президентства Дональда Трампа.

Планируется, что Рубио посетит Будапешт в понедельник, 16 февраля.