Рубио «очень позитивно и оптимистично» оценил переговоры по Гренландии

Переговоры по вопросу контроля США над Гренландией, по словам американского госсекретаря Марко Рубио, проходят оптимистично и вышли на хорошую траекторию.

«Установлен хороший процесс, - сказал Рубио на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. - Мы работаем с ними (властями Дании и Гренландии - Ред.)». У главы Госдепа «очень позитивные и оптимистичные ощущения». «Мы - на хорошей траектории», - считает Рубио.

Гренландия входит в состав Датского королевства, но президент США Дональд Трамп не раз повторял, что остров должен стать частью США.