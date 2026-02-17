Стало известно о попытках США обзавестись новыми ключевыми союзниками в Европе

Венгрия и Словакия становятся новыми главными союзниками США среди европейских стран. Об этом сообщил телеканал NBC.

Журналисты обратили внимание, что глава американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности сказал ряд теплых слов о взаимодействии с давними союзниками Вашингтона в Европе. Но, несмотря на это, отношения Соединенных Штатов с Францией и Германией "остаются холодными".

"Дальнейшие действия Рубио можно расценить как четкий сигнал о том, кого администрация [президента США Дональда] Трампа считает своими истинными союзниками в Европе", — отмечается в материале.

В нем уточняется, что американский дипломат после поездки в Мюнхен сразу отправился в Братиславу и затем в Будапешт. Здесь он провел встречи с премьер-министрами Словакии и Венгрии Робертом Фицо и Виктором Орбаном.

По данным телеканала, на развитие отношений Соединенных Штатов с Венгрией и Словакией влияют сразу несколько факторов. Среди них — жесткая иммиграционная политика этих европейских стран, поддержка идей движения MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой"), а также хорошие отношения премьер-министров с президентом РФ Владимиром Путиным.