Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не смогла провести в Мюнхене неформальную встречу глав МИД европейских государств. Большинство министров уехали, проигнорировав инициативу, сообщает Politico.

Издание ссылается на трех чиновников, которые рассказали о несостоявшейся встрече. Некоторые министры иностранных дел стран Евросоюза прибыли на Мюнхенскую конференцию по безопасности, и Калласс решила собрать их вместе для общения. Но инициатива провалилась.

«Встречу отменили, потому что большинство министров уже разъехалось», — пишет издание.

Один из источников Politico отметил, что отмена была вызвана не разногласиями, а «организационными проблемами».

Каллас заявила, что в США свободы слова меньше, чем в Эстонии

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Мюнхене следовало обсуждать терроризм Киева, а не его дальнейшее спонсирование.