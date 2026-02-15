Вучич озвучил «существенную угрозу для Сербии»

По данным издания "Коммерсантъ", cербский лидер Александр Вучич охарактеризовал военный альянс, сформированный Хорватией, Албанией и Косово, как «существенную угрозу для Сербии». Подобная реакция Белграда последовала за прошедшими на этой неделе встречами руководителей генеральных штабов Хорватии, Албании и Косово в албанском городе Шкодер, а также их министров обороны на конференции по безопасности в Мюнхене.

В качестве контрмер Александр Вучич анонсировал увеличение оборонного бюджета Сербии и ускоренную модернизацию вооруженных сил страны. Президент заявил, что ранее на нужды сербской армии направлялось до 18% национальной военной продукции, тогда как остальное шло на экспорт.

«Отныне вооруженные силы Сербии будут получать от 30% до 40% отечественной военной продукции», – отметил он.

Руководство НАТО, по сути, одобрило военное сотрудничество между двумя странами-членами Альянса – Хорватией и Албанией, а также Косово, выразив уверенность, что оно способствует укреплению региональной стабильности. Однако, по всей видимости, в Белграде придерживаются иного мнения.