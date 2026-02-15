Военные США перехватили еще один нефтетанкер

Военные США перехватили в Индийском океане нефтетанкер Veronica III, экипаж которого заподозрили в нарушении американских санкций. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

По данным VesselFinder, Veronica III — нефтяной танкер, построенный в 2006 году, который ходит под флагом Панамы.

В ведомстве заметили, что судно пыталось «нарушить карантин», установленный президентом США Дональдом Трампом в отношении нефтяных танкеров Венесуэлы.

Патрульные преследовали танкер от Карибского моря до Индийского океана, перехват произошел в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США (INDOPACOM), пояснили в пресс-службе.

В США раскрыли опасения Вашингтона из-за захвата танкеров с иранской нефтью

Напомним, что 3 января военные США задержали в Северной Атлантике нефтяной танкер «Маринера» (международное название — Bella 1), 26 января ВМС Франции захватили судно Grinch в Средиземном море.

В ночь на 9 февраля американцы захватили нефтяной танкер Aquila II, который также обвинили в нарушении санкционного режима США. Пентагон заявил, что судно пыталось скрыться, но его отследили.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин сообщил, что захваты танкеров в нарушение норм международного права в открытом море приведут к крайне негативным последствиям для свободы судоходства.