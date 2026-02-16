Слова президента Польши о ядерном оружии объяснили

Президент Польши Кароль Навроцкий словами о ядерном оружии (ЯО) хотел бы добиться особых отношений с США, но не инициирует польскую ядерную программу.

На это в интервью «Ленте.ру» указал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«Заявления [Кароля Навроцкого] напоминают тактику руководства Южной Кореи. Намеками на возможное создание ядерного оружия они добились особых отношений с США», — заметил он.

В результате власти Республики Кореи смогли добиться создания Группы ядерных консультаций, возникшей в 2023 году в рамках Вашингтонской декларации президентов Джо Байдена и Юн Сок Ёля, напомнил политолог. Вместе с тем, для Польши этот путь будет более сложным, поскольку, в отличие от Южной Кореи, она не обладает серьезным технологическим и промышленным потенциалом в ракетно-ядерной сфере.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна должна двигаться по пути получения своего ядерного оружия. Он объяснил это тем, что государство якобы находится на грани вооруженного конфликта с Россией.