Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости победы Украины в конфликте с Россией.

Об этом сообщает The Guardian.

«Нет сомнений в том, что Украина должна победить; военная поддержка Украины — это, безусловно, правильный шаг для всех, кто верит в демократию и свободу», — заявил Столтенберг.

1 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что победа российских войск в СВО на Украине уже просматривается по целому ряду параметров. Как отметил политик, ему бы хотелось достижения целей спецоперации «как можно скорее». Он добавил, что заявленные президентом страны Владимиром Путиным задачи специальной военной операции остаются неизменными за исключением нюансов.

29 декабря российский лидер провел совещание по ситуации в зоне СВО. В ходе встречи Путин заявил, что ВС РФ успешно продвигаются вперед, при этом украинские формирования отступают по всей линии боевого соприкосновения.