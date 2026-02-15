Зеленский после российских ударов устроил истерику

Владимир Зеленский рассказал, что ожидает оперативных поставок военной помощи со стороны западных партнеров после масштабных российских ударов. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, украинский лидер во время публичных выступлений (на ВЭФ в Давосе, на конференции в Мюнхене) и в соцсетях постоянно критикует западных партнеров, обличает их в резкой форме, требует от них поставить ЗРК, танки, самолеты, снаряды и патроны.

«Только за эту неделю февраля они [ВС РФ] выпустили по Украине около 1300 ударных дронов, более 1200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет, почти все баллистические», — уточнил Зеленский.

Политик заметил, что достиг в Мюнхене соглашения о новых пакетах военной помощи для Киева и добавил, что ждет оперативных поставок оружия.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с депутатами комитета по иностранным делам Европарламента сообщил, что эффективность украинской ПВО падает из-за дефицита перехватчиков (ракет для комплексов ПВО), на фоне чего Киеву все труднее отражать ночные удары ракетами и дронами.