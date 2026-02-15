Президент Польши раскрыл стремление страны к ядерному оружию

Польша должна двигаться по пути получения своего ядерного оружия. Об этом глава государства Кароль Навроцкий заявил в интервью Polsat News.

По его словам, Польша находится на грани вооруженного конфликта, в том числе из-за России. Навроцкий отметил, что является большим сторонником присоединения государства к ядерному проекту. Глава государства рассказал, что путь получения собственного ядерного оружия должен быть с соблюдением всех международных норм.

«Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу», — сказал он.

Ранее министр внутренних дел (МВД) Польши Марчин Кервиньский заявил, что хотел бы иметь свою ядерную бомбу, при этом он подчеркнул, что пока государство не собирается этого делать.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил против размещения на территории республики ядерного оружия.