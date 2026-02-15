Маск резко отреагировал на невинную шутку пользователя в соцсетях

Техномагнат Илон Маск, владелец корпораций SpaceX и Tesla, без каких-либо объяснений и предупреждений заблокировал пользователя за неумелый портрет с его лицом. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, подросток нарисовал портрет Маска в одном из сервисов и выложил свое творчество в соцсети. В подписи к публикации он выразил надежду на то, что предприниматель увидит его рисунок.

За сутки пост набрал свыше 10 млн просмотров, на него обратил внимание и предприниматель. Работа получила низшую оценку — Маск отправил автора в бан.

Через некоторое время мальчик на другой странице опубликовал пост, в котором с иронией заявил, что мечтает, чтобы Маск поставил нарисованный им гротескный портрет на главное фото своего профиля.

Пользователи положительно оценили эту и последующие публикации юноши, оставили большое количество комментариев.

