Премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц публично унизили президента Франции Эммануэля Макрона в Мюнхене, рассказал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, лидеры ведущих европейских стран решили сделать совместное фото. Стармер и Мерц пришли первыми, встали рядом, завязали разговор.

Макрон задержался, практически вбежал в комнату, попытался влиться в общество, однако коллеги подчеркнуто не обратили на него никакого внимания, «оставив стоять с дурацкой улыбкой на лице».

«Когда видишь такое, понимаешь, каким глупцом воспринимают Макрона другие главы государств и правительств», — отметил Филиппо.

По его словам, в настоящий момент президента в силу ряда причин поддерживают только французские парламентарии, которые упорно отказываются его отстранять от должности.

Ранее сообщалось, что французский лидер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, запутался в количестве пакетов ограничительных мер, которые принял Европейский союз против России.