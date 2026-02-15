В российском регионе на несколько дней закрывают границу с Китаем

В середине февраля 2026 года жителям и гостям Приморья, планирующим пересечь границу с Китаем, придется скорректировать свои планы. Как сообщает краевое министерство международных связей, четыре автомобильных пункта пропуска временно закроются в связи с празднованием Китаем Нового года по лунному календарю.

© Московский Комсомолец

В эти дни таможенные службы с китайской стороны работать не будут.

Первым, с 17 по 21 февраля, приостановит работу МАПП «Краскино – Хуньчунь». Еще три перехода – «Пограничный – Суйфэньхэ», «Полтавка – Дуннин» и «Турий Рог – Мишань» – закроются на день раньше, с 16 по 20 февраля.

Таким образом, на пять дней, с 16 по 20 февраля, будет полностью остановлено движение через три из четырех пунктов, а с 17 по 21 февраля закроется и четвертый. В региональном министерстве предупреждают: в указанный период ни выехать в Китай, ни въехать обратно через эти пункты пропуска будет невозможно.

Власти рекомендуют перевозчикам и туристам, которые планировали деловые поездки или туры на эти даты, либо перенести свои путешествия, либо заранее продумать альтернативные маршруты, обязательно учитывая праздничный график работы китайской стороны. Это временное закрытие затронет все основные сухопутные ворота региона в КНР.