Спецпосланник Трампа: Мерц совершил «крупнейшую оплошность»

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц тепло принял главного политического оппонента президента США Дональда Трампа — губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома. Этот шаг, возможно, стал «крупнейшей оплошностью» Мерца. Так считает спецпосланник президента США Ричард Гренелл.

В соцсети X Гренелл прокомментировал пост Мерца о приезде Ньюсома в Германию и общении с ним.

«Немецкое правительство принимает Гэвина Ньюсома. Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Мерца на сегодняшний день», — написал Гренелл.

Ньюсом встретился с Мерцем, когда прибыл на Мюнхенскую конференцию. Мерц написал, что они сошлись во взглядах на НАТО и прикрепил к посту фотографию со встречи.

На Мюнхенской конференции Ньюсом заявил, что политика Трампа «носит временный характер» и рекомендовал европейским партнерам «налаживать прямое взаимодействие с отдельными штатами, такими как Калифорния».