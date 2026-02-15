Вагенкнехт назвала Мерца «канцлером бедных» из-за военных расходов

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц рискует войти в историю как политик, пожертвовавший благосостоянием граждан ради милитаризации.

Об этом она написала в своём аккаунте в социальной сети X.

Политик обратила внимание на свежие статистические данные, указывающие на рост уровня бедности в стране. По её мнению, это свидетельствует о несостоятельности курса действующего правительства, которое превращает Германию в «общество упадка». Главной причиной кризиса Вагенкнехт назвала приоритетное финансирование гигантских военных расходов в ущерб социальной сфере.

«Фридрих Мерц уверенно движется к тому, чтобы войти в историю федеративной республики как «канцлер бедных», — подчеркнула лидер ССВ.

Депутат предупредила, что, если Берлин продолжит наращивать оборонный бюджет за счёт сокращения социальных выплат и удорожания услуг, ситуация будет только ухудшаться.

Ранее Институт германской экономики (IW) сообщил, что с 2020 года экономика Германии потеряла €940 млрд из-за череды кризисов.

30 января Мерц назвал тревожным сигналом данные о росте безработицы в стране более чем до 3 млн человек.