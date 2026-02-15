Владимир Зеленский, как объяснил РИА Новости эквадорский историк Маурисио Галиндо, пытается отвлечь внимание от неудач на фронте.

Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте собственного живота, а не армии.

Галиндо отметил, что позиция Зеленского в Европе отмечена провалом «военного наступления, нацеленного на сдерживание продвижения России». Кроме того, по мнению эксперта, политик пытается скрыть коррупцию в своем правительстве.

Одним из способов отвлечения внимания, как уверен Галиндо, являются оскорбления Зеленского в адрес Орбана в Мюнхене. В этой связи историк указал на то, что именно Будапешт предпринимал попытки перевести вооруженный конфликт в дипломатическую плоскость.

«Такие страны, как Венгрия, не хотят выделять деньги… на поддержку незаконного, аморального правительства» Украины, которое «не уважает права своего народа».

Эксперт полагает, что такого же мнения придерживаются и некоторые другие страны Европы.