Хамскому поведению Зеленского на Мюнхенской конференции нашли объяснение
Владимир Зеленский, как объяснил РИА Новости эквадорский историк Маурисио Галиндо, пытается отвлечь внимание от неудач на фронте.
Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте собственного живота, а не армии.
Галиндо отметил, что позиция Зеленского в Европе отмечена провалом «военного наступления, нацеленного на сдерживание продвижения России». Кроме того, по мнению эксперта, политик пытается скрыть коррупцию в своем правительстве.
Одним из способов отвлечения внимания, как уверен Галиндо, являются оскорбления Зеленского в адрес Орбана в Мюнхене. В этой связи историк указал на то, что именно Будапешт предпринимал попытки перевести вооруженный конфликт в дипломатическую плоскость.
Эксперт полагает, что такого же мнения придерживаются и некоторые другие страны Европы.