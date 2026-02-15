Появились новые факты об отношениях Эпштейна с «белорусской подругой»

Исследователи изучают миллионы файлов из архива Джеффри Эпштейна, скандально известного американского финансиста, обнаруживают все новые и новые факты об его окружении, клиентах, манипуляциях. В частности, удалось найти информацию о возлюбленной бизнесмена, Карине Шуляк, пишут в статье для The Mail on Sunday обозреватели Барбара Дэвис и Уилл Стюарт.

Авторы статьи заметили, что сотни молодых женщин и девушек «прошли через вращающиеся двери грязного мира Джеффри Эпштейна», но лишь немногим когда-либо выпадала «честь» называть себя его подругой.

Среди них оказались бывшая британская светская львица Гислейн Максвелл и белорусский стоматолог, минчанка Карина Шуляк.

Ко времени знакомства с девушкой Эпштейн уже «прославился» как сексуальный преступник, отбыл 13 месяцев в тюрьме за склонение несовершеннолетних девочек к проституции.

Тем не менее, пояснили авторы статьи, они влюбились друг в друга. Документы включают электронные письма, в которых пара признается друг другу в любви.

У пары были разные ласковые прозвища друг для друга. В частности, Эпштейн называл себя «Василием», а Карину — «Капитаном», белоруска звала его «Вауи».

«Возможно, она была последним человеком, кто разговаривал по телефону с осужденным педофилом за день до того, как его нашли повешенным в тюремной камере в столичном исправительном центре Нью-Йорка в августе 2019 год», — предположили обозреватели.

По их данным, именно молодой белорусской красавице Эпштейн хотел передать большую часть своего огромного состояния. Свое желание он осуществил —

за два дня до своей смерти в возрасте 66 лет финансист подписал завещание, в котором Карина была названа главным бенефициаром его состояния.

В число других получателей входили его брат Марк, его многолетний бухгалтер, юрист и пилот, а также Максвелл, чью преданность он хотел вознаградить суммой в 10 миллионов долларов (7,3 миллиона фунтов стерлингов).

«Она всегда была рядом с ним, но она была рядом не из-за [его] денег. Многие друзья и знакомые отвернулись от Эпштейна после тюрьмы, и никто не остался с ним, кроме Карины, которая была рядом до самого последнего момента», — пояснил источник.

После смерти Эпштейна Карина впала в глубокую депрессию, из-за чего все «беспокоились о ней» и ее «очень сложной ситуации».

Спустя почти семь лет остается неясным, какая часть состояния Эпштейна останется в наследство его бывшей девушке – если вообще что-либо останется, пояснили авторы статьи.