Политолог объяснил, почему Зеленский — «политическая мышь»

Брань Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана доказывает, что положение Киева неустойчиво. Сам Зеленский выставляет себя в самом убогом положении. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо, сообщает RT.

Политолог уверен, что ненависть Зеленского к Орбану подтверждает тот факт, что положение Киева в контактах с европейскими государствами неустойчиво. Кроме того, Зеленский заинтересован, чтобы власть в Венгрии захватили силы, ориентированные на ЕС и продолжение украинского конфликта.

«Зеленский ведёт себя как политическая мышь, систематически оскорбляя Виктора Орбана и пытаясь нанести премьеру Венгрии репутационный ущерб. На самом деле такими заявлениями и таким поведением он лишь выставляет себя не то что в саркастическом свете, а в самом убогом положении», — заявил Мезюхо.

Эксперт напомнил, что Зеленский ранее не чурался обсценной лексики, а также прилюдно объяснял, «что он не лох». Это видел весь мир, добавил Мезюхо.

Ранее Зеленский оскорбительно отозвался об Орбане на Мюнхенской конференции по безопасности.