Экс-министра энергетики Украины задержали при попытке бегства

Экс-министр энергетики Украины Герман Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции, снят с поезда и задержан при попытке пересечь границу. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Галущенко задержали ночью 15 февраля, когда он пытался пересечь границу на поезде №67/68 Киев-Варшава при попытке выезда из Украины. Этот рейс отправляется вечером из Киева и пересекает границу на пункте пропуска Ягодин в направлении Польши.

Пограничники имели запрос от антикоррупционных органов (НАБУ и САП) относительно Галущенко в случае его попытки пересечь границу.

«На границе сработал индекс запрета выезда. После этого на место прибыли детективы НАБУ и прокуроры САП, которые оформили его ориентировку», - отмечает издание.

Сейчас Галущенко задержан по ст. 208 УПК на 72 часа. Далее суд будет выбирать меру пресечения.

Депутат Гончаренко: Галущенко знаком с Миндичем и бывал у него в квартире

В минувшем ноябре Верховная рада уволила Галущенко, замешанного в деле об энергетической коррупции, с поста министра. У Галущенко прошли обыски, при этом «подозрение ему вручено не было».

СМИ предполагают, что теперь Галущенко получит «подозрение» по делу о коррупции.

НАБУ и САП подтвердили задержание Галущенко при попытке бегства из страны.