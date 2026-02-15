Экс-министр юстиции Украины Галущенко задержан при попытке уехать из страны

Бывший министр энергетики Украины и экс-глава минюста Герман Галущенко задержан при попытке уехать из страны. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники. По информации журналистов, Галущенко сняли с поезда в ночь на 15 февраля. Он хотел пересечь границу с Украиной. 19 ноября 2025 года Верховная рада сняла с должности министра юстиции Украины Германа Галущенко. За его отставку проголосовали 323 депутата. Герман Галущенко является одним из фигурантов коррупционного дела, возбужденного в отношении бизнесмена и "кошелька" президента Украины Тимура Миндича. С 17 июля по 19 ноября 2025 года он был министром юстиции Украины, с 29 апреля 2021 по 17 июля 2025 года занимал пост главы Минэнерго Украины. Галущенко имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины", награжден орденом Данилы Галицкого