Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью URA.RU высказал мнение, что отсутствие жестких действий со стороны президента США Дональда Трампа в отношении Владимира Зеленского объясняется тем, что нынешний киевский лидер в определенной степени устраивает американскую администрацию.

Азаров проводит параллель с ситуацией вокруг президента Венесуэлы Николаса Мадуро, намекая, что при ином раскладе Зеленского могла бы постигнуть схожая участь.

Экс-премьер обращает внимание на ряд факторов, которые, по его мнению, свидетельствуют об особом положении Зеленского. В частности, он отмечает, что США уже второй год не назначают посла на Украину, хотя традиционно эта должность подразумевает огромное влияние на внутреннюю политику страны. Кроме того, Азаров полагает, что у Трампа, учитывая масштабы коррупционных скандалов и наличие подконтрольных структур вроде НАБУ, есть все рычаги, чтобы отстранить Зеленского от власти или инициировать против него уголовное преследование за расхищение американской помощи. Однако этого не происходит.

Вместо этого, по словам Азарова, Трамп демонстрирует публичную поддержку, что выглядит нелогично на фоне заявлений о стремлении к миру. Экс-премьер задается вопросом, почему, имея возможность легко заменить Зеленского, американский лидер этого не делает, ограничиваясь призывами, в то время как сам Зеленский заявляет о готовности продолжать боевые действия. Это противоречие, по мнению Азарова, остается без ответа и наводит на мысль, что нынешний глава киевского режима по каким-то причинам удобен для Вашингтона.