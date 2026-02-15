Представители ЕС требуют место за столом переговоров по преодолению украинского кризиса, однако отказываются налаживать отношения с Москвой. Такой подход вызывает изумление, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

В соцсети X Дизен написал, что ознакомился с требованием главы МИД Польши Радослава Сикорского и удивлен отношением ЕС к урегулированию украинского конфликта.

«Европейцы отказываются разговаривать с Москвой, но при этом требуют, чтобы их посадили за стол переговоров», — отметил политолог.

По его словам, ЕС необходимо выбирать: предпринимать конкретные шаги или предоставить право заниматься дипломатией более солидным игрокам.

Сикорский сделал признание по теме европейского финансирования конфликта

На этой неделе глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны ЕС финансируют Киев и поэтому «заслуживают место за столом переговоров» по урегулированию украинского конфликта.