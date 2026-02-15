В сети Эпштейна оказался создатель ПО для разведки

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн поддерживал многолетние тесные отношения с Питером Тилем — сооснователем американской компании Palantir. Эта компания производит ПО для разведки и военных, сообщает RT.

Телеканал отмечает, что много лет Эпштейн выстраивал отношения с представителями крупнейших технологических компаний мира. Среди них был и Питер Тиль – миллиардер-инвестор и один из основателей компании Palantir.

Эта компания занимается разработкой ПО для анализа данных. Продукты компании используются «для военных и разведывательных операций по всему миру», уточняет RT.

Из опубликованных материалов следует, что финансист инвестировал 40 млн долларов в фонды, управляемые компанией Тиля, и предлагал ему помочь с налоговой оптимизацией и оплатой судебных исков.

В переписке Эпштейн и Тиль обсуждали геополитику, биткоин, «трибализм» и распад глобализации.

При этом во встречах инвестора и финансиста участвовал экс-премьер Израиля Эхуд Барак.

Публикация досье Джеффри Эпштейна продолжает вызывать резонансные скандалы и рушить карьеры известных политиков и звезд шоу-бизнеса во всем мире.