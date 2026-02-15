Европа в настоящий момент сталкивается с проблемами, о которых президент России Владимир Путин предупреждал европейских лидеров еще в 2007 году в ходе Мюнхенской конференции. Об этом пишет турецкий портал dikGazete.

Напомним, что глава России произнес свою знаменитую речь в 2007 году. Политик подверг жесткой критике идею однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения на территории Восточной Европы объектов американской противоракетной обороны.

«Как ни парадоксально, сигналы Путина, которые в 2007 году не воспринимали всерьез, сегодня стали главными пунктами повестки дня для Европы. Безопасность, сдерживание, коллективная оборона. Все это запоздалые отголоски предупреждений, прозвучавших тогда в Мюнхене», — разъяснил автор статьи.

Обозреватель пояснил, что отказ Европы прислушаться к словам российского лидера, нежелание включить Россию в единую архитектуру безопасности, привели к печальным последствиям для макрорегиона, на территории которого проживают сотни миллионов человек.