Каллас пересмотрела «застольные» приоритеты ЕС на переговорах

Глава европейской дипломатии Кая Каллас пересмотрела приоритеты Евросоюза на переговорах по Украине. По ее мнению, теперь главное - не место за столом, а понимание, что там требовать.

Главный евродипломат выступила на Мюнхенской конференции по безопасности. Высказываясь по поводу переговоров по Украине, Каллас сказала, что важнее «не занять место за столом (переговоров), а знать, что требовать, когда вы за ним сидите».

По ее словам, на «максималистские требования Москвы» нельзя реагировать с помощью «минималистских ответов».