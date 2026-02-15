Американский миллиардер продал особняк Эпштейну за символическую цену

Опубликованные минюстом США документы проливают свет на детали сделки, в результате которой осужденный финансист Джеффри Эпштейн стал владельцем своего знаменитого особняка в Нью-Йорке, пишет РИА Новости.

Выяснилось, что семиэтажное здание на Манхэттене, расположенное с видом на Центральный парк и насчитывающее около сорока комнат, включая десять спален и пятнадцать ванных, было продано Эпштейну всего за 20 долларов. Продавцом выступил бывший глава компании по продаже нижнего белья Лесли Векснер, который приобрел эту недвижимость в 1989 году за 13,2 миллиона долларов и провел в ней масштабную реконструкцию.

Информация о символической сумме сделки 1993 года содержится в показаниях бывшего телохранителя Векснера Ричарда Адриана, данных ФБР в 2019 году. Из документов также следует, что Эпштейн получил контроль над активами бизнесмена, будучи его финансовым советником.

Хотя Эпштейн проживал в особняке с середины 1990-х, официально право собственности было оформлено на его компанию лишь в 2011 году. Это здание впоследствии фигурировало в деле финансиста как одно из мест совершения преступлений.

После смерти Эпштейна в 2019 году дом был продан в 2021 году за 51 миллион долларов, а вырученные средства направили на компенсации пострадавшим. Сам Векснер, по заявлениям его представителей, разорвал отношения с Эпштейном еще в 2007 году.