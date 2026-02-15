Каллас заявила, что в США свободы слова меньше, чем в Эстонии

Глава евродипломатии Кая Каллас на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что в США свободы слова меньше, чем в Эстонии.

Как пишет ТАСС, соответствующее мнение она высказала в ответ на вопрос модератора об упреках главы Госдепа США Марко Рубио в адрес Европы о том, что в европейских странах проблемы со свободой слова.

«Я из страны, которая находится на втором месте в рейтинге свободы слова, и для меня слышать упреки о свободе слова от страны, которая занимает 58-е место в этом рейтинге — это интересно», — сказала Каллас.

Вместе с этим она не стала уточнять, о каком вообще рейтинге она говорит.

Ранее глава Госдепа Марко Рубио объяснил разногласия с Европой обеспокоенностью США её будущим.