Генсек ООН не отреагировал на приглашение в Крым

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш никак не отреагировал на приглашение посетить Крым.
Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.
Константинов пригласил генсека приехать на полуостров и пообщаться с местными жителями в начале февраля. Это случилось, после того в ООН сочли, что принцип самоопределения не применим к ситуации с Крымом и Донбассом. Согласно выводам организации, там преобладает принцип территориальной целостности, в отличие от ситуации с Гренландией.
Ранее сообщалось, что Белый дом опубликовал валентинку с изображением Гренландии и призвал остров «определиться с отношениями». Президент США Дональд Трамп пытается добиться присоединения острова к стране.