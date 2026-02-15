$77.1991.56

Генсек ООН не отреагировал на приглашение в Крым

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш никак не отреагировал на приглашение посетить Крым.

Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

«Гутерриша скоро нигде ждать не будут. Он показал себя человеком без должного уровня компетенций, силы и позитива, чтобы посещать Крым. Да и зачем ему смотреть на наши дороги и другие объекты, если он видит все только в заданном заранее режиме?» — высказался парламентарий.

Константинов пригласил генсека приехать на полуостров и пообщаться с местными жителями в начале февраля. Это случилось, после того в ООН сочли, что принцип самоопределения не применим к ситуации с Крымом и Донбассом. Согласно выводам организации, там преобладает принцип территориальной целостности, в отличие от ситуации с Гренландией.

Ранее сообщалось, что Белый дом опубликовал валентинку с изображением Гренландии и призвал остров «определиться с отношениями». Президент США Дональд Трамп пытается добиться присоединения острова к стране.