Сикорский заявил, что Европа тратит на Украину большие деньги

Глава внешнеполитического ведомства Польши Сикорский подчеркнул, что Европа имеет полное право участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку она несет существенные расходы, связанные с военными действиями на Украине.

"Хочу прояснить ситуацию. Европа сегодня несет бремя расходов, связанных с этими военными действиями. Мы закупаем американское вооружение для последующей передачи Украине. Истечение срока действия дополнительного пакета военной помощи от США в прошлом году означает, что теперь бремя расходов ложится на Европу. Мы платим, это напрямую связано с нашей безопасностью, и поэтому мы заслуживаем права голоса на переговорах", – заявил министр.

Он добавил, что в условиях, когда США являлись основным поставщиком военной помощи, их лидирующая роль в переговорах была оправданной.

"Однако я хотел бы, чтобы наши американские партнеры понимали: теперь мы оплачиваем этот конфликт", – отметил Сикорский.

Летняя инициатива НАТО 2025 года, программа PURL, возникла как ответ на прекращение США безвозмездных поставок вооружений Киеву. В рамках этой программы страны Евросоюза, в соответствии с заявленными Украиной потребностями, приобретают у американских производителей необходимое вооружение и передают его Украине на безвозмездной основе.