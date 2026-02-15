США заставили ЕС и Украину выпить «горькое лекарство» в Мюнхене

Речь госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности напоминала ложку сахара, которую дают ребенку, чтобы он выпил горькое лекарство. В роли ребенка выступал ЕС, которому предстоит принять «трудные стратегические решения» по Украине. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

Издание отмечает, что Рубио не сказал в Мюнхене «ничего особенно нового». Большинство тезисов его речи упоминались вице-президентом Джей Ди Вэнсом в прошлом году и отражены в разделе о Европе в новой Стратегии национальной безопасности США.

При этом манера подачи Рубио напоминала манеру Мэри Поппинс, поющую «ложка сахара помогает лекарство выпить». И это сыграло решающую роль. Тон и стиль речи Рубио понравился публике. Он вызывал аплодисменты и смех на протяжении всей речи, а в конце даже прозвучали короткие овации и зал поднялся.

«По сути, то, что Рубио не сказал, было гораздо более показательным, чем то, что он упомянул, особенно в отношении конфликта на Украине — которую европейский консенсус определяет как экзистенциальную проблему безопасности. Он упомянул Украину всего один раз в своей речи — и то чтобы подчеркнуть американское лидерство в том, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров», — пишет издание.

В выступлении Рубио не было привычной риторики «поддерживать Украину столько, сколько потребуется», не было формулировки «демократия против автократии».

«Старый мир закончился»: что Рубио предложил Европе, Украине и Китаю с трибуны Мюнхена

В итоге европейские ястребы, такие как Шасанк Джоши из The Economist, обеспокоены тем, что США «больше не видят в России противника или угрозу» — мнение, широко разделяемое в жёстком трансатлантическом истеблишменте, и которое выступление Рубио никак не развеяла.

Responsible Statecraft отмечает, что Рубио говорил о возрождении «величайшей цивилизации в истории человечества». Но цивилизации «обновляются через действия, а не через речи».