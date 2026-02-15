Лукашенко направил обращение воинам-интернационалистам

Образцом для нынешнего поколения защитников Отчизны назвал Президент Александр Лукашенко ветеранов войны в Афганистане в минувшем столетии. В тексте обращения, которое излагает 15 февраля БЕЛТА, ссылаясь на руководство главы государства, констатируется, что около тридцати тысяч воинов-интернационалистов - уроженцев белорусской земли, "проявляя мужество и стойкость, отстаивали право афганского народа на мирную жизнь и развитие".

Обращаясь к заслуженным ветеранам, белорусский лидер подчеркнул, что все они "честно и самоотверженно выполняли интернациональный долг, оставаясь верными присяге, побеждали в ожесточенных и изнурительных сражениях". И продолжая боевые традиции ветеранов Великой Отечественной войны, они и сегодня вносят "значимый вклад в патриотическое воспитание молодежи".

Лукашенко пожелал воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане и их близким крепкого здоровья, оптимизма, добра и благополучия под мирным небом родной Беларуси.