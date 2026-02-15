Бывшая госсекретарь США назвала политику Трампа по Украине позором

Политика администрации нынешнего президента США Дональда Трампа по Украине является позорной, заявила бывший госсекретарь Хилари Клинтон. Трансляцию ее выступления вел Fox News.
По мнению Клинтон, американский лидер «либо не осознает масштабы страданий, либо безразличен к ним». Экс-госсекретарь также обвинила Трампа в подрыве единства Запада и международных обязательств.
Ранее стало известно, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заверил европейских лидеров во «временности» политики президента США Дональда Трампа.