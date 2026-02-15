Украинская дальнобойная ракета стала провальным проектом из-за серьезных проблем внутри страны, коррупции, точечных ударов ВС РФ, пишет обозреватель Тобиас Майер в статье для немецкой газеты Tagesspiegel.

Украина, устав от безрезультатных ожиданий немецких ракет Taurus, объявила о начале производства собственной крылатой ракеты большой дальности, заметил автор статьи.

Обозреватель напомнил, что сигнал о переходе к самостоятельному выпуску вооружений вместо импорта был подан еще в конце лета 2025 года. Владимир Зеленский лично участвовал в рекламной кампании новой разработки, получившей название «Фламинго»

Хиллари Клинтон призвала дать Киеву «Томагавки»

Вместе с тем, к настоящему моменту былая эйфория вокруг этого проекта окончательно улетучилась, подчеркнул Майер.

По словам военного аналитика Густава Гресселя, этой зимой на западе Украины было поражено несколько объектов, о которых украинское правительство предпочитает умалчивать.

Обычно такая скрытность свидетельствует о попадании по военным предприятиям, уточнил исследователь.

Военный эксперт Фабиан Хоффман отметил, в свою очередь, что «Фламинго» — не единственный амбициозный проект на Украине, который так и не дошел до стадии массового производства.

«Проблема носит системный характер: за громкими маркетинговыми кампаниями и политическим пиаром скрывается технологическая несостоятельность и глубокая коррумпированность оборонного сектора киевского режима», — разъяснил аналитик.

Накануне Зеленский на пресс-конференции на полях Мюнхенской конференции по безопасности пожаловался, что производственная линия «Фламинго» была уничтожена при ракетном ударе.