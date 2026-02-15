Зеленский заявил, что Орбан забыл про слово «стыд»

Владимир Зеленский снова раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в частности, заявил об «отсутствии стыда» у главы венгерского кабмина, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным портала, украинский лидер сделал ряд резких заявлений во время церемонии вручения премии имени Эвальда фон Кляйста на Мюнхенской конференции по безопасности.

«И я даже хочу поблагодарить Виктора. Вы все знаете, кого я имею в виду, потому что по-своему он подталкивает всех нас в Европе быть лучше. Лучше хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились такими, как он, человеком, который как будто забыл о значении слова "стыд"», — разъяснил Зеленский.

Ранее политик сообщил, что Орбан возглавляет страну, которую Киев защищает от возможного захвата российскими танками.

«[Вместе с тем] Виктор может думать [только] о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта», — пояснил Зеленский.

Европейцам, подчеркнул украинский лидер, не следует надеяться на то, что они всегда смогут отсиживаться за спинами бойцов ВСУ. Он добавил, что украинцы — тоже люди.