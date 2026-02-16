Госсекретарь США выбрал переговоры по Сирии вместо обсуждения Украины

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не присутствовал на одной из встреч по Украине в Мюнхене из-за параллельных переговоров по Сирии. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

По словам Рубио, в Мюнхене проходило несколько встреч, посвященных украинской теме, в которых американская сторона принимает участие. Однако на одну из них, где присутствовали представители четырех европейских стран, он не смог прийти, так как в это же время вел переговоры с сирийской стороной и курдскими представителями.

Отвечая на вопрос о ситуации в Сирии, госсекретарь подчеркнул важность соблюдения недавнего соглашения между сирийским правительством и командованием курдских формирований «Сирийские демократические силы». Он признал, что реализация договоренностей будет сложной.

Рубио также отметил необходимость достижения аналогичных соглашений с другими группами сирийского общества, включая друзов, бедуинов и алавитов. По его оценке, такой путь предпочтительнее сценария распада страны на несколько частей с продолжением вооруженных столкновений и ростом миграции.