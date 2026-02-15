В странах Евросоюза пытаются найти управу на малолетних убийц

В последнее время в Европе всё чаще звучат призывы пересмотреть устоявшиеся принципы правосудия в отношении несовершеннолетних. Причиной этому стал беспрецедентный всплеск жестокости среди подростков, которые всё чаще оказываются причастны к тяжким и особо тяжким преступлениям, включая заказные убийства, пишет "Взгляд".

Ситуация достигла такого накала, что высокопоставленные политики, например министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, ставят под сомнение незыблемость принципа, согласно которому к детям-преступникам даже за зверские убийства применяются снисходительные меры, а не взрослые сроки заключения.

Поводом для бурной дискуссии стало резонансное дело 14-летнего подростка в Марселе, который, действуя как наёмный киллер по заданию наркоторговцев, хладнокровно застрелил случайного прохожего — отца троих детей. Этот случай не единичен: французские СМИ регулярно сообщают о нападениях с ножами в школах, жертвами которых становятся как сверстники, так и учителя. Методы вербовки подростков через соцсети для совершения преступлений за несколько сотен евро стали обычным инструментом в руках организованной преступности.

Проблема носит общеевропейский характер. В Швеции каждый четвёртый подозреваемый в уголовных преступлениях — младше 18 лет. В Германии эта доля приближается к пятой части от общего числа задержанных. В Великобритании возросло число преступлений с применением холодного оружия, а в Нидерландах, по данным полиции Амстердама, количество несовершеннолетних среди жертв и подозреваемых удвоилось всего за год. Известны случаи, когда бельгийских подростков нанимали для убийств в Испании.

В ответ на это французский министр юстиции Жеральд Дарманен предложил радикальную меру — внести поправки в конституцию, чтобы иметь возможность судить малолетних убийц по всей строгости закона. Но на данный момент это предложение сталкивается с серьёзными политическими препятствиями: раскол в парламенте не позволяет набрать необходимое большинство голосов. Тем не менее, эксперты полагают, что вопрос станет ключевым в ходе предстоящих президентских дебатов.