Мэр Киева Кличко рассказал о ситуации в городе

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью газете Financial Times заявил, что украинская столица находится на грани катастрофы.

Накануне Кличко сообщал, что в Киеве третьи сутки подряд отсутствует отопление в 2,2 тыс. многоквартирных домов после повреждений объектов энергетической инфраструктуры.

По его словам, 12 февраля теплоснабжение было отключено в 2,6 тыс. домов в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах. На данный момент подачу тепла удалось восстановить лишь в 400 из них, отметил Кличко.

12 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военнослужащие нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Одессе и Днепре. Он назвал ситуацию в столице сложной, отметив, что множество зданий остаются без теплоснабжения.