Виктор Орбан говорит, что ЕС, а не Россия, является реальной угрозой Венгрии в преддверии апрельских выборов, на которых будет решаться дальнейшая судьба этого государства.

Реальная угроза, с которой сталкивается Венгрия, - это не Россия, а Европейский союз, заявил премьер-министр Виктор Орбан, выступая в субботу перед своими сторонниками, в то время как его консервативная партия усиливает кампанию против ЕС в преддверии национальных выборов.

До голосования 12 апреля остается всего восемь недель, и Орбан и его партия "Фидес" сталкиваются с самым серьезным испытанием с тех пор, как лидер правых популистов вновь пришел к власти в 2010 году, отмечает Associated Press.

Большинство независимых опросов показывают, что "Фидес" отстает от правоцентристской партии "Тиса" и ее лидера Петера Мадьяра, несмотря на то, что Орбан проводит предвыборную кампанию, основываясь на предположении, что ЕС отправит венгров на верную смерть в соседнюю Украину, если его партия проиграет.

В своей субботней речи Орбан сравнил ЕС с репрессивным просоветским режимом, который господствовал в Венгрии более 40 лет в прошлом веке, и опроверг мнение многих европейских лидеров о том, что президент России Владимир Путин представляет угрозу безопасности континента, подчеркивает Associated Press.

“Мы должны привыкнуть к мысли, что те, кто любит свободу, должны бояться не Востока, а Брюсселя”, - сказал он, имея в виду фактическую столицу ЕС Бельгию.

“Нагнетание страха перед Путиным примитивно и несерьезно. Брюссель, однако, является ощутимой реальностью и источником неминуемой опасности, - сказал Орбан. - Это горькая правда, и мы не будем с этим мириться”.

Как напоминает Associated Press, Орбан был решительным противником военной и финансовой помощи Киеву с тех пор, как на Украине четыре года назад начался вооруженный конфликт, и поддерживал тесные отношения с Москвой, занимая воинственную позицию по отношению к партнерам Венгрии по ЕС и НАТО, которых он называет поджигателями войны.

Правительство Венгрии уже давно находится в противоречии с ЕС, который заморозил финансирование Будапешта на миллиарды евро из-за опасений, что Орбан якобы ликвидировал демократические институты, подорвал независимость судебной системы и контролировал широко распространенную коррупцию в чиновничестве. В свою очередь, Орбан все чаще вмешивался в процесс принятия решений в ЕС, регулярно угрожая наложить вето на ключевые политики, такие как предоставление финансовой поддержки Украине, отмечает Associated Press.

По мере приближения выборов он все чаще изображает партию "Тиса" как марионетку, созданную ЕС для свержения его правительства и служения иностранным интересам, что «Тиса» категорически отрицает. Петер Мадьяр, лидер партии, пообещал восстановить напряженные отношения Венгрии с ее западными союзниками, оживить стагнирующую экономику и вернуть страну на более «демократический» (читай пробрюссельский) путь.

В субботу Орбан обвинил транснациональные корпорации, такие как банки и энергетические компании, в наживе на украинском конфликте и в сговоре с венгерской политической оппозицией, чтобы победить его на выборах.

“Совершенно очевидно, что в Венгрии нефтяной бизнес, банковский мир и брюссельская элита готовятся сформировать правительство”, - сказал он. “В Венгрии нужен кто-то, кто никогда не откажет требованиям Брюсселя”.

Если его партия в пятый раз подряд получит большинство голосов на выборах, Орбан пообещал продолжить реализацию своей цели по избавлению Венгрии от образований, которые, по его мнению, нарушают суверенитет страны, комментирует Associated Press.

Виктор Орбан выразил признательность президенту США Дональду Трампу, который поддержал его в преддверии выборов, за создание среды, в которой “поддельные неправительственные организации и подкупленные журналисты, судьи и политики” могут быть изгнаны.

“Новый президент Соединенных Штатов восстал против глобального бизнеса, СМИ и политической сети либералов, тем самым повысив наши шансы”, - сказал венгерский лидер. “Мы тоже можем пройти долгий путь и изгнать иностранное влияние из Венгрии вместе с его агентами, которые ограничивают наш суверенитет”.