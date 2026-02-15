В Индонезии иностранцам запретят совместное проживание вне брака

Недавно принятый Индонезией запрет на совместное проживание вне брака будет распространятся и на иностранцев. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол России в Индонезии Сергей Толченов.

Ранее, в январе этого года, Индонезия утвердила новую редакцию законов, в которой был подтвержден запрет на совместное проживание вне брака.

По словам Толченова, посольство постоянно отслеживает изменения, которые вносятся в индонезийское законодательство, включая те нормы, которые могут коснуться граждан России, постоянно проживающих или временно пребывающих в этой стране.

С учетом того, что закон, запрещающий совместное проживание вне брака, был принят совсем недавно, правоприменительная практика по нему еще не сформирована, отметил собеседник агентства.

"Вместе с тем, по имеющейся у нас информации, в законе не указаны категории иностранных граждан, на которые действие этого закона не распространяется", - добавил Толченов.

Посол также призвал российских туристов, посещающих Индонезию, строго следовать местным законам и обычаям.