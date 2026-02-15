По мнению израильского политолога Якова Кедми, нынешний президент Украины намерен сохранять свою должность максимально долго.

Эксперт считает, что главным и единственным интересом Владимира Зеленского является удержание власти. Кедми полагает, что все действия украинского лидера подчинены исключительно этой цели, сообщает ИА DEITA.RU,

Политолог также заявил, что, по его мнению, судьба оставшейся под контролем Украины территории и её населения не является предметом заботы президента. Кедми выразил убеждение, что лидер будет продолжать использовать ограниченные ресурсы страны для того, чтобы продлить своё пребывание у власти.

Эксперт пояснил, что, с его точки зрения, Зеленский оказался в ситуации, из которой не может выйти, не поставив под угрозу свою личную безопасность. В связи с этим, как считает Кедми, ему остаётся лишь оттягивать неизбежный, по мнению политолога, финал конфликта, расплатой за который становятся жизни граждан Украины.