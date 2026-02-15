С февраля 2022 года Финляндия передала Украине военную помощь на 3,2 миллиарда евро. Детали поддержки Киева раскрыл посол России в Финляндии Павел Кузнецов в интервью РИА Новости.
По его словам, Финляндия поставила Киеву тяжелую бронетехнику, артиллерийские орудия, средства противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы, снаряжение и беспилотники. Власти страны также выделили 600 миллионов евро для выполнения украинских заказов.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что российский лидер Владимир Путин «стратегически уже проиграл» в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что в последние годы России удалось занять «лишь малую часть украинской территории».