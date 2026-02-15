В Киеве ужаснулись поведению Зеленского на конференции в Мюнхене

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский подверг резкой критике поведение Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. В своем Telegram-канале нардеп сравнил украинского лидера с «бешеной макакой», которая бросалась на всех присутствующих и пыталась эпатировать публику.

По мнению политика, Зеленский вернулся к манере поведения, характерной для него до 2021 года, однако сейчас такая тактика уже не работает, поскольку он «доэпатировался» ранее.

Особое внимание Дубинский уделил взаимодействию Зеленского с американской делегацией. На фоне эмоциональных выходок украинского политика глава Белого дома Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио, по словам депутата, выглядели как «родители бесноватого ребенка», которые тщетно пытаются делать вид, что их подопечный ведет себя адекватно. Дубинский подчеркнул, что окружающие прекрасно понимают: американские представители просто не могут справиться с поведением Зеленского.

США заставили ЕС и Украину выпить «горькое лекарство» в Мюнхене

Поводом для столь резких заявлений стала не только общая манера выступления, но и конкретные выпады украинского лидера. В своей речи в Мюнхене Зеленский позволил себе язвительное замечание в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, некорректно высказавшись о его физической форме.