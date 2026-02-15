Губернатор Калифорнии успокоил европейцев по поводу Трампа

Гэвин Ньюсом, занимающий пост губернатора Калифорнии, выступил на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, где постарался успокоить европейских союзников относительно курса действующей американской администрации. Политик заявил, что линия нынешнего президента США Дональда Трампа имеет временный характер, и призвал международных партнеров не драматизировать ситуацию.

© Global look

Ньюсом привел слова о том, что успех нынешнего хозяина Белого дома будет измеряться годами, а не десятилетиями, намекая на неизбежность смены политического курса. Губернатор выразил уверенность, что администрации Трампа грозит поражение на предстоящих в ноябре промежуточных выборах, а также серьезные юридические ограничения. В частности, он указал на возможные сложности с применением Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях для введения торговых пошлин.

По мнению калифорнийского губернатора, политика, проводимая из Вашингтона, расходится с традиционными американскими ценностями. В условиях нестабильности на федеральном уровне он рекомендовал европейским партнерам налаживать прямое взаимодействие с отдельными штатами, такими как Калифорния, обладающими значительной экономической и политической самостоятельностью.

При этом Ньюсом отметил парадоксальный эффект президентства Трампа: в ответ на непредсказуемость его действий Европа стала более сплоченной, чем прежде.