Депутат Рады Гончаренко*: люди массово покинули выступление Зеленского в Мюнхене

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что во время дискуссии с участием Владимира Зеленского на конференции в Мюнхене многие участники покинули зал.

© securityconference.org

«Вот так выглядели первые ряды в конце панельной дискуссии с Зеленским. Очень много людей просто ушли», — прокомментировал он фото с дискуссии с Зеленским в своём Telegram-канале.

Гончаренко также отметил, что подобная ситуация нетипична для Мюнхенской конференции по безопасности, где обычно присутствует большое число высокопоставленных гостей.

Он добавил, что, по его мнению, американские сенаторы и конгрессмены проигнорировали выступление Зеленского.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Зеленского бредом больного.

* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.