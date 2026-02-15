Каллас резко ответила на требование Зеленского

Глава евродипломатии Кая Каллас призналась, что не готова назвать точную дату вступления Украины в ЕС после требования Владимира Зеленского, пишут в статье для Reuters обозреватели Джон Айриш и Эндрю Грей.

По данным агентства, в субботу, 14 февраля, Зеленский потребовал назвать точную дату вступления Украины в ЕС. Он добавил, что пункт о вступлении Киева в организацию должен быть включен в любые мирные соглашения.

«У меня сложилось впечатление, что государства-члены не готовы назвать конкретную дату», — отметила Каллас.

Чиновница заметила, что Киеву предстоит сделать еще много работы для того, чтобы стать членом союза.

Ранее сообщалось, что лидеры стран выступают против принятия Украины в ЕС на особых условиях. Они полагают, что любая фиксированная дата совершенно нереалистична, так как вступление в блок представляет собой сложный процесс и подразумевает выполнение ряда обязательных требований.