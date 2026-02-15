Обама сделал неожиданное признание

Бывший президент США Барак Обама заявил, что допускает существование инопланетян, однако доказательств этому не имеет.

© EPA/ТАСС

Об этом он рассказал в интервью американскому блогеру Брайану Коэну. По словам экс-президента, он считает, что инопланетяне «настоящие», но лично их не видел.

Обама с юмором отметил, что одним из первых его вопросов после вступления в должность было существование внеземной жизни. Он также упомянул так называемую «Зону 51», где, по слухам, проводят эксперименты над инопланетянами. Однако, по его словам, никаких тайных лабораторий он там не обнаружил.