Фицо назвал бессмыслицей попытки ослабить Россию через конфликт на Украине

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что попытки ослабить Россию через конфликт на Украине не имеют смысла, и отметил продвижение российской армии на фронте.

© Global look

«Россия продвигается вперёд, её территориальные приобретения становятся всё больше. И все считают, что через войну на Украине удастся ослабить Россию. Это просто бессмыслица», — сказал он на видео, которое публикует Ruptly.

Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер признал, что войска ВС России ежедневно продвигаются вперёд в конфликте на Украине.