На крупнейшей в мире АЭС в Японии выявили неполадку

Шестой реактор крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива» в городе Касивадзаки в Японии не может вовремя начать выработку электричества, сообщает Kyodo.

Это связано с неполадками оборудования. На станции вышел из строя прибор для изменения нейтронов в корпусе реактора. По этой причине выработка электричества в тестовом режиме откладывается.

Согласно планам, реактор должен начать вырабатывать электричество в промышленных объемах 18 марта. Пока неизвестно, будут ли эти сроки скорректированы.